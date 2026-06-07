FirenzeViola Stasera ultimo test per la Croazia, Pongracic tra Mondiali e futuro incerto

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Dopo la prima amichevole, persa, con il Belgio stasera (ore 20.45) la Croazia affronta la Slovenia, ultimo test prima dei Mondiali. In campo potrebbe esserci anche il centrale della Fiorentina Marin Pongracic che contro il Belgio è entrato l'ultima mezzora (in cui non è riuscito ad evitare il gol di Lukaku). Vedremo dunque quali saranno per questa gara le scelte di Dalic.

I numeri del difensore

Pongracic in questa stagione (deludente per tutti i giocatori viola) ha giocato 3801 minuti, diventando con Vanoli il titolare, pur alternandosi con Comuzzo. Il difensore proprio dal ritiro croato nei giorni scorsi ha parlato della sua stagione in viola: "La prima parte dell'annata è stata piuttosto difficile, ma siamo riusciti a rimanere in Serie A. Sono soddisfatto delle mie prestazioni personali e dei minuti giocati".

Futuro viola incerto

Il difensore, che spesso ha provato a spingere in avanti con gli inserimenti e che ama giocare il pallone, è stato spesso punito dalla velocità degli avversari in ripartenza ma il rendimento, considerando la brutta stagione della Fiorentina, è stato comunque buono, almeno nel girone di ritorno. In un'estate di rivoluzioni però il suo futuro nella Fiorentina non è certo. La difesa necessita di rinforzi e tra i giocatori sacrificati potrebbe esserci anche lui. Se ne parlerà dopo i Mondiali.