Non ci sono margini per Viery alla Fiorentina. Operazione per ora saltata

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Ultimi aggiornamenti su Viery Fernandes, giovane difensore del Gremio, a cura di TMW. Il centrale brasiliano ha attirato i riflettori dei principali club europei tra cui la Fiorentina che avrebbe già fatto un'offerta da 12 milioni di euro rispedita al mittente. Questo non perché il Gremio voglia la clausola da 50 milioni, ma l'obiettivo del club carioca è comunque monetizzare ancora di più.

E secondo la testata, non ci saranno altri margini di trattativa: l'operazione per la Violaè impraticabile ad oggi. Salvo cambi di strategie della società di Porto Alegre o manifestazioni del giocatore a voler partire in direzione Firenze, per adesso non c'è fretta e si aspetteranno offerte molto più onerose rispetto a quella rifiutata dalla Fiorentina..