Nuovo malore in campo per Eriksen ma stavolta lascia il campo da solo
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Momenti di forte apprensione per Christian Eriksen durante l'amichevole della sua Danimarca contro l'Ucraina. Il centrocampista, oggi in forza al Wolfsburg, si è accasciato al suolo privo di sensi nel corso del secondo tempogenerando immediata preoccupazione tra compagni e avversari.
Secondo quanto riportato anche dalla stessa Danimarca però, a differenza di quanto accaduto durante Euro 2021 nella partita contro la Finlandia, stavolta Eriksen si è ripreso dopo pochi istanti, riuscendo a rialzarsi autonomamente e ad uscire dal campo sui suoi piedi.Le condizioni del giocatore non sono gravi, ma l’accaduto ha inevitabilmente riacceso l’attenzione sulle sue condizioni fisiche e sul monitoraggio medico a cui è sottoposto sin dal 2021.
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