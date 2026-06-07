L'Italia U17 in finale contro il Belgio: Croci titolare. Dove vedere il match

L'Italia U17 in finale contro il Belgio: Croci titolare. Dove vedere il matchFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

L'Italia Under 17 si gioca il titolo di campione d'Europa di categoria alle ore 19 a Tallin, in Estonia. I ragazzi di Franceschini cercano la vittoria del torneo dopo una cavalcata trionfale che stasera mette di fronte agli azzurrini il Belgio. Protagonista e titolare nelle scelte del CT anche il giovanissimo attaccante della Fiorentina Federico Croci. Questa la formazione ufficiale dell'Italia Under 17 (diretta tv Rai Sport):

ITALIA U17: Lupo; Bonifazi, Dattilo, Varali, Diallo; Biondini, Okon, Gasparello; Perillo, Croci, Corigliano. Allenatore: Franceschini.