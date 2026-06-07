L'Ascoli torna in Serie B. Union Brescia battuto 3-0, parte la festa

L'Ascoli torna in Serie B. Union Brescia battuto 3-0, parte la festaFirenzeViola.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

L'Ascoli torna in Serie B. Grande festa al Del Duca, dove la squadra allenata da Tomei, dopo l'1-1 dell'andata, spazza via l'Union Brescia con un netto 3-0 grazie alle reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. Non c'è stata storia, la formazione marchigiana domina dal primo all'ultimo minuto, senza mai andare in affanno e conquistando quella promozione in Serie B che mancava da due anni. 