Gudmundsson offerto dagli agenti alla Juventus: no di Spalletti all'islandese

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Non solo David De Gea, la Juventus avrebbe messo nel mirino un altro giocatore della Fiorentina, ossia Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese è l'alternativa dei bianconeri a Brahim Diaz del Real Madrid. L'islandese, in uscita dai viola è stato proposto dagli agenti. Un piano B che, però, non sembrerebbe scaldare particolarmente Spalletti.

Non in virtù delle frizioni tra i due durante l'ultimo Juventus-Fiorentina, ma per questioni di status. Per quella frazione di campo sarebbe alla ricerca di un profilo di caratura superiore, con una nutrita esperienza a livello internazionale. L’islandese in ogni caso, secondo Tuttosport, non richiederebbe grossi esborsi, dal momento che la Fiorentina sembrerebbe disposta ad aprire all’ipotesi del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per una cifra complessiva tra i 15 e i 18 milioni di euro.