Brasile, Wesley va ko ma Ancelotti ignora Dodo: convocato Ederson dell'Atalanta

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Il Brasile perde un terzino a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, ma Carlo Ancelotti, CT verdeoro, convoca al suo posto un centrocampista dalla Serie A. Si tratta di Ederson, mediano dell'Atalanta in procinto di passare al Manchester United in estate. Lo comunica direttamente la Federazione brasiliana sul proprio sito ufficiale, spiegando come gli esami strumentali fatti a Wesley abbiano evidenziato una lesione muscolare all'adduttore che dunque ha messo ko per la rassegna iridata il terzino della Roma.

Niente Dodo

Non era in ogni caso nell'aria, ma la convocazione di Dodo non è arrivata nonostante il forfait di un laterale potesse far pensare a lui per sostituire Wesley. L'esterno brasiliano della Fiorentina in stagione aveva provato a farsi vedere e sentire dal CT della sua Nazionale, in parrticolare dopo la partita contro la Cremonese che lo aveva visto protagonista con un gol splendido. Nulla da fare però: per Dodo niente Mondiale.