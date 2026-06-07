Il Napoli cerca il vice Di Lorenzo. Non solo Dodo, sondato anche Singo

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Il Napoli si è posto come priorità la ricerca di un possibile sostituto sulla fascia destra per capitan Giovanni Di Lorenzo. E sono iniziati i sondaggi della società partenopea sul mercato, con il direttore sportivo Manna che starebbe seguendo con attenzione vari profili. Si è parlato anche di Dodo, esterno della Fiorentina, ma dalla Turchia parlano dell'interesse per Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 che potrebbe rappresentare un'opzione importante per rinforzare il reparto. L'ex Torino, oggi al Galatasaray, si aggiunge così a una lista che comprende anche Moris Valincic della Dinamo Zagabria, Dodô della Fiorentina e Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise.

Attualmente il contratto del giocatore prevede una clausola rescissoria da 55 milioni di euro, ma il Galatasaray sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative anche davanti a una proposta inferiore, nell'ordine dei 40 milioni.