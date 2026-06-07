La Fiorentina monitora Favasuli: sul suo cartellino ci sarebbe un forte sconto
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Uno dei nomi che la Fiorentina potrebbe valutare per il ruolo di terzino sinistro in vista della prossima stagione è quello di Costantino Favasuli, giovane talento italiano ceduto gratuitamente dai viola al Catanzaro lo scorso anno. Nel caso in cui tra l'altro i viola decidessero di affondare il colpo sul classe 2004 beneficerebbero di un sensibile sconto sul cartellino, visto che l’accordo che portò Favasuli a Catanzaro prevedeva un 50% sulla rivendita del calciatore in favore del club gigliato.
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