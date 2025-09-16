La famiglia Fazzini esulta dopo l'Europeo di Beach Soccer: il video dell'abbraccio

La scorsa domenica si è tenuta a Viareggio la finale degli Europei di Beach Soccer tra Italia e Spagna, vinta per 8-5 dagli azzurri. Tra i protagonisti della partita c'è stato anche Tommaso Fazzini, fratello del centrocampista della Fiorentina Jacopo, che, dopo la vittoria è andato a festeggiare abbracciando tra il pubblico la sua famiglia e in particolare la sorella Carolina, affetta (come raccontato la scorsa settimana da Jacopo) dalla sindrome di Rett.

Una malattia rara che colpisce solo donne e che, come ha detto il numero 22 viola alla Gazzetta dello Sport, "le fa rimanere bambine". Il momento emozionante, che ha visto protagonista la famiglia Fazzini, è stato ripreso in un video e pubblicato sui social dalla collega della TgRai Toscana Sara Meini.