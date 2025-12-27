Parma, Valenti: "Oggi vogliamo vincere. Il mio obiettivo personale è la Nazionale"

Il difensore del Parma Lautaro Valenti ha parlato a Dazn nel pre partita. Queste le sue parole: "Abbiamo pensato solo a questa gara, vogliamo vincere e abbiamo lavorato per questo. Voglio migliorare per arrivare in Nazionale, questo è il mio obiettivo".