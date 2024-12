L. SOULOUKOU, L'ex Ceo della Roma va in Premier

FirenzeViola.it

Lina Souloukou ricomincia dall'Inghilterra. A tre mesi dalle sue dimissioni da CEO della Roma, l'ex dirigente giallorossa è stata annunciata oggi come nuovo CEO del Nottingham Forest. "Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Lina Souloukou come nuovo CEO, con effetto dal 5 gennaio 2025", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club inglese.

Di seguito le prime dichirazioni di Lina Souloukou: “Sono onorata di unirmi alla famiglia calcistica del signor Marinakis. L’opportunità di portare avanti il ​​successo del Nottingham Forest e di contribuire al gruppo in maniera più ampia è una sfida entusiasmante. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare nel nuovo anno per realizzare le nostre ambizioni condivise”.