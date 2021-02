KUTUZOV, Calcio russo il problema di Kokorin

L'ex attaccante bielorusso Vitali Kutuzov, in passato protagonista con la maglia della Sampdoria, ha parlato della sua ex squadra e di Kokorin, nuovo acquisto della Fiorentina: "Ultimamente il mio sguardo si è focalizzato sulla situazione viola. Kokorin è sicuramente un ragazzo con talento, il problema è che nel nostro calcio, russo o bielorusso, non è facile crescere come si fa in Italia. I ragazzi in Russia si fermano e non esplodono per come potrebbero, lui è un esempio. Ha avuto i suoi problemi extra campo che non voglio giudicare, ma in Italia difficilmente li avrebbe avuti. Ci sono una cultura e un senso di responsabilità diversi. Spero che trovi la strada giusta per realizzare le sue vere potenzialità, dispiace che un ragazzo talentuoso come lui non riesca a tirare fuori tutte le qualità. Ranieri? Un grande allenatore, l’ha dimostrato in tante realtà in cui è stato. A Parma arrivò a gennaio quando ci davano già per retrocessi, e cambiò verticalmente la situazione, lo stesso l’anno scorso alla Samp.".