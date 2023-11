KOUAME, Gol con la Nazionale. Adesso testa alla viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Durante la sosta nazionali si è messo in mostra Christian Kouame. L'attaccante ivoriano ha segnato la rete del vantaggio della sua nazionale nella vittoria per 2-0 della Costa D'Avorio contro il Gambia. Adesso Kouame è pronto per tornare a segnare anche con la maglia viola. Questo il post pubblicato dall'ala della Fiorentina sul suo profilo Instagram ufficiale: