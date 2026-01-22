Fiorentina-Cagliari al Franchi e lavori al Ponte al Pino: modifiche a traffico e trasporti

vedi letture

Iniziata la nuova fase di interventi propedeutici alla sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze. Le operazioni, parte del progetto di rinnovo infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), comportano modifiche alla circolazione stradale e ferroviaria fino alla fine di gennaio 2026. I lavori rientrano nel piano di Rete Ferroviaria Italiana per la demolizione e ricostruzione del ponte. Il progetto mira a realizzare una struttura più moderna, con maggiore capacità per il traffico e una nuova pista ciclopedonale.

Il 24 gennaio, in concomitanza con Fiorentina–Cagliari allo stadio Franchi, alle ore 18, previste misure straordinarie di mobilità e sicurezza, con personale dedicato, navette, collegamenti gratuiti verso Santa Maria Novella e potenziamento del trasporto pubblico. Ai consueti provvedimenti nella zona del Franchi, si aggiungeranno quelli nella zona al di là della ferrovia. Viale Mazzini, via Mannelli e via Masaccio non saranno più utilizzabili per la sosta. Anche la passerella pedonale viale Mazzini-largo Gennarelli sarà chiusa per i tifosi: il divieto di transito sarà in vigore all’ingresso della partita (dalle 15 alle 18) verso lo stadio; all’uscita dello stadio (dalle 20 al termine del deflusso) verso viale Mazzini.

In alternativa è stata individuata una zona parcheggio per i motorini all’altezza della passerella ferroviaria di via Sarpi, struttura che potrà essere utilizzata dai pedoni come il cavalcavia di piazza Alberti. L’appello ai tifosi è quello di privilegiare il trasporto pubblico, che per l’occasione sarà potenziato: sulla linea 52 nel tratto stazione Santa Maria Novella-via Sette Santi negli orari della partita saranno aggiunge due vetture rispetto al servizio ordinario. Lo ha reso noto il Comune di Firenze con una nota.