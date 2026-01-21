Un ex viola accoglie Bove al Watford. Behrami: "Aveva tante opzioni"
Valon Behrami, oggi direttore sportivo del Watford ma in passato centrocampista tra le altre anche della Fiorentina, ha accolto oggi Edoardo Bove, centrocampista che dopo i problemi cardiaci ha deciso di mettersi in gioco in Inghilterra: "Siamo felici che Edoardo ci abbia scelto tra le tante opzioni a sua disposizione. Questo è la dimostrazione del rapporto che abbiamo costruito con lui - si legge nel comunicato stampa ufficiale del club inglese -, della reputazione del club e dell’ambizione della proprietà”.
Behrami ha proseguito: “Edoardo è un talento di alto livello e già affermato, ed è qui per aiutarci a raggiungere l’obiettivo del proprietario, ovvero tornare a competere per la promozione in Premier League".
