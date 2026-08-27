Avellino, D'Agostino conferma: "Sottil ci piace ma operazione da ultima mezz'ora"

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L’amministratore delegato dell'Avellino Giovanni D’Agostino conferma l'interesse del club campano per Riccardo Sottil, giocatore in uscita dalla Fiorentina. In conferenza stampa, D'Agostino junior ha detto a proposito delle strategie di mercato: Mio padre ha voluto fortemente Cheddira, si tratta dell’operazione più onerosa degli ultimi 30-40 anni per il nostro club e credo che la mia famiglia abbia fatto uno sforzo enorme - le parole riportate da TuttoAvellino. Lavoriamo a fari spenti da ieri e ora siamo giunti alle visite e alla firma sul contratto. Il presidente ha chiesto di prendere l’attaccante più forte che c’era e dopo una lunga chiacchierata con il ds Manna del Napoli abbiamo chiuso per lui"

Poi sull'interessamento per Sottil: "Si tratta di una notizia vera, ma è una follia. Sarà un’operazione da ultima mezz’ora di mercato. Sono quelle operazioni che capitano nelle ultime battute. Noi avremmo bisogno di uno in quel ruolo, ma a livello tecnico è giusto che parliate col direttore. Con il budget non ci sarebbe posto per nessun’altro, ma vediamo