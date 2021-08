KEAN, È un'idea per la Viola: due gli ostacoli

Il futuro di Moise Kean non sarà per forza legato all'Everton. Secondo quanto riportato da TMW, gli inglesi, malgrado i tre anni restanti di contratto del classe 2000, hanno capito che l'ex Juventus vorrebbe cambiare aria e sono pronti ad accontentarlo cedendolo a titolo temporaneo o in prestito con diritto di riscatto. Sull'attaccante ci sono l'Inter e la Fiorentina: per i nerazzurri rappresenta un'alternativa che potrebbe decollare qualora non si concretizzassero le piste che portano a Zapata e Correa, mentre per i viola il discorso è più complicato. C'è da capire se Firenze sarebbe destinazione gradita per il ragazzo e se il club di Commisso sarebbe disposto ad accollarsi l'ingaggio da circa 3.5 milioni di euro netti a stagione.