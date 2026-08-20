Niente Lazio per Bamba Nieng: Pinamonti in lista, ma c'è anche la viola

Niente Lazio per Bamba Nieng: Pinamonti in lista, ma c'è anche la violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:59News
di Pietro Lazzerini

Bamba Nieng non sarà un nuovo attaccante della Lazio dopo i dubbi post visite mediche che i biancocelesti hanno per le condizioni del ginocchio dell'attaccante senegalese. Per questo torna di moda il nome di Andrea Pinamonti, sondato negli ultimi giorni anche da parte della Fiorentina. La punta del Sassuolo non è però il primo della lista del club di Lotito che potrebbe puntare su Sebastiano Esposito, potenzialmente in uscita dal Cagliari. A riportarlo è Sportitalia