Criscitiello incorona Paratici: "Suo il mercato migliore. L'avrei visto bene al Milan"
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Intervistato da Tuttomercatoweb.com per parlare della sua Folgore Caratese, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha detto la sua anche sul calciomercato italiano, incoronando la Fiorentina: “Stando dentro ho capito perché si arriva agli ultimi giorni. Vale per le grandi d’Italia che aspettano le big europee e anche più in basso. Sto capendo che ciò che dice il Sarri di turno, che il mercato è troppo lungo, è giusto. Ma mi aspetto delle svendite clamorose: chi non ha venduto dovrà farlo più avanti”.
Di chi è stato il mercato migliore?
“Senza ombra di dubbio la Fiorentina. Ha un direttore bravo, il centro sportivo più bello d’Italia. Paratici ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato il direttore perfetto per il Milan”.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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