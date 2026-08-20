Criscitiello incorona Paratici: "Suo il mercato migliore. L'avrei visto bene al Milan"

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Intervistato da Tuttomercatoweb.com per parlare della sua Folgore Caratese, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha detto la sua anche sul calciomercato italiano, incoronando la Fiorentina: “Stando dentro ho capito perché si arriva agli ultimi giorni. Vale per le grandi d’Italia che aspettano le big europee e anche più in basso. Sto capendo che ciò che dice il Sarri di turno, che il mercato è troppo lungo, è giusto. Ma mi aspetto delle svendite clamorose: chi non ha venduto dovrà farlo più avanti”.

Di chi è stato il mercato migliore?

“Senza ombra di dubbio la Fiorentina. Ha un direttore bravo, il centro sportivo più bello d’Italia. Paratici ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato il direttore perfetto per il Milan”.