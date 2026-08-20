Il Napoli ha chiesto informazioni per Kean ma il Como resta in pole
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Secondo quanto riportato da Il Mattino, Napoli e Fiorentina si sarebbero parlati nelle ultime ore per due potenziali operazioni. Il primo è stato un sondaggio viola per Lorenzo Lucca in uscita dagli azzurri, mentre il secondo un contatto diretto con Paratici da parte di Manna per parlare di Moise Kean. L'attaccante non dispiacerebbe ad Allegri che lo ha lanciato alla Juventus, ma al momento, secondo il quotidiano il Como sarebbe decisamente molto avanti nelle trattative per l'attaccante e difficilmente potrebbe esserci spazio per un inserimento partenopeo.
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Dagli inviatiMastantuono: "Avevo tante offerte ma il progetto Fiorentina mi ha convinto più di tutti"
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1 Fortini+Comuzzo: il Torino deve 30 milioni alla Fiorentina, torneranno entrambi? Contatto Fabregas-Kean ma il Como deve fare i conti con le (giuste) pretese viola. Il centrocampo una montagna russa
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Lorenzo Di BenedettoKean verso l'addio, il Como alzerà l'offerta. La cessione sarebbe dolorosa, per più di un motivo, ma rinforzarsi sarebbe possibile. Icardi, perché no? L'argentino strizza l'occhio alla Fiorentina
Angelo GiorgettiPochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
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