Il Napoli ha chiesto informazioni per Kean ma il Como resta in pole

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Napoli e Fiorentina si sarebbero parlati nelle ultime ore per due potenziali operazioni. Il primo è stato un sondaggio viola per Lorenzo Lucca in uscita dagli azzurri, mentre il secondo un contatto diretto con Paratici da parte di Manna per parlare di Moise Kean. L'attaccante non dispiacerebbe ad Allegri che lo ha lanciato alla Juventus, ma al momento, secondo il quotidiano il Como sarebbe decisamente molto avanti nelle trattative per l'attaccante e difficilmente potrebbe esserci spazio per un inserimento partenopeo.