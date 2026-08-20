Rubinho: "Paratici sa già come sostituire Kean. Torreira da prendere sempre"

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Rubinho, ex portiere e ora operatore di mercato, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio Firenzeviola ripartendo dal possibile passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como: "Penso che le prossime ore debbano essere quelle decisive perché per trovare un altro attaccante poi sarebbe difficile col passare dei giorni. Penso che a breve possa trasformarsi da rumor a notizia vera e propria quella del suo passaggio al Como".

Cambierebbero gli obiettivi della Fiorentina con o senza Kean?

"Cambierebbe ma non di tanto. Se Kean va via, Paratici ha già un sostituto pronto e sarà un giocatore all'altezza. Se lui rimane, gli obiettivi non cambiano: la Fiorentina ha tutto per diventare la sorpresa del campionato".

Cosa ne pensa di Poku?

"Sarebbe un bell'acquisto per la Fiorentina e un cambiamento importante per la sua carriera. Il Bayer nella Bundes è una grande realtà, ma confrontarsi in un campionato difficile come la Serie A, è un altro livello per gli attaccanti. Se si conferma qui, lui può fare la differenza in Italia. non vedo tanti difensori velocissimi che potrebbero contrastarne la velocità"

Torreira al posto di uno dei centrocampisti a disposizione sarebbe un buon acquisto?

"Torreira ha già dimostrato la sua qualità in Italia e in Nazionale. Secondo me un giocatore di questo peso va sempre preso in considerazione. Lui sarebbe un valore aggiunto, chiunque dovesse partire, in caso di arrivo di Torreira sarebbe comunque una buona operazione. Potrebbe anche aiutare i giovani con la sua esperienza".

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