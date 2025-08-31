Kean a Dazn: "Adesso sta a noi: è importante dare valore a chi mi ha dato tanto"

Dopo aver parlato a Sky, il centravanti della Fiorentina Moise Kean è intervenuto anche ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra il Torino e i viola. Queste le sue parole: "Firenze mi ha sempre fatto sentire a casa. Sono molto contento di continuare con questa città e questi compagni. E' importante per dare valore alla squadra e chi mi ha dato tanto".

Quanto siete cresciuti grazie al mercato?

"Siamo cresciuti ora sta a noi. Abbiamo lavorato tanto anche durante il ritiro e ora sta a noi dare tanto".