© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il difensore viola Michael Kayode, tornato ieri in campo dopo l'infortunio, ha commentato sul suo profilo Instagram il trionfo in Conference League col Genk: "Che bellissimo rientro, non potevo chiedere di meglio. Contentissimo per aver portato a casa questi 3 punti, siamo sulla strada giusta, avanti così".