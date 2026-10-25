Serie A, pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Frosinone: vince il Genoa contro il Venezia

Serie A, pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Frosinone: vince il Genoa contro il VeneziaFirenzeViola.it
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Ieri alle 17:00News
di Redazione FV

Si sono da poco concluse le gare delle ore 15 di Serie A. Pirotecnico pareggio alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Frosinone, con gli uomini di Sarri andati sotto dopo neanche un minuto e riusciti a rimontare la squadra di Alvini, salvo poi essere raggiunti sul definitivo quattro a quattro dal gol all'82' dell’ex viola Terzić.

Seconda vittoria consecutiva in casa invece per il Genoa che dopo il successo di tre giornate fa contro la Fiorentina, batte a Marassi per 1-0 anche il Venezia di Davide Nicola, con il gol decisivo arrivato nel primo tempo e firmato da Ellertson