Serie A, pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Frosinone: vince il Genoa contro il Venezia
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Si sono da poco concluse le gare delle ore 15 di Serie A. Pirotecnico pareggio alla New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Frosinone, con gli uomini di Sarri andati sotto dopo neanche un minuto e riusciti a rimontare la squadra di Alvini, salvo poi essere raggiunti sul definitivo quattro a quattro dal gol all'82' dell’ex viola Terzić.
Seconda vittoria consecutiva in casa invece per il Genoa che dopo il successo di tre giornate fa contro la Fiorentina, batte a Marassi per 1-0 anche il Venezia di Davide Nicola, con il gol decisivo arrivato nel primo tempo e firmato da Ellertson.
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