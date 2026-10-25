Serie A, a breve in campo Lecce e Juventus: le formazioni ufficiali
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Perosegue l'ottava giornata di Serie A dopo la gara delle 12.30 persa dalla Fiorentina in casa dell'Inter e le gare delle 15.00 terminate con il 4-4 tra Atalanta e Frosinone e l'1-0 del Genoa contro il Venezia. Alle ore 18.00 scenderanno infatti in campo al Via del Mare Lecce e Juventus, e in tal senso sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. Queste le scelte di Di Francesco e Spalletti:
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.
Juventus (3-5-2); Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.
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