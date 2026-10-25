Bisseck: "Siamo sulla strada giusta anche se dobbiamo migliorare dietro"
FirenzeViola.it
Yann Bisseck parla a DAZN prima della sfida alla Fiorentina: "Si deve correre e lottare sempre. E' sempre bello vincere in Champions, dà tanta fiducia. Ogni partita è diversa, oggi dobbiamo fare come sempre e possiamo vincere contro tutti".
Avete un nuovo modo di giocare?
"Questo che il mister chiede, il suo modo di giocare è buono per noi. Si deve sempre migliorare, ma se guardiamo i gol presi tanti sono su errori individuali e sono più facile da migliorare. Crediamo in questa strada, penso sia quella giusta".
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
News
Sulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfittedi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Sulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
Copertina
Pietro LazzeriniFiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagione
Luca CalamaiLa famiglia Commisso ha speso 230 milioni in due mercati senza stare mai a sinistra in classifica. Vanoli, la salvezza si conquista con il calcio offensivo. Mastantuono può colpire una difesa dell'Inter vulnerabile
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com