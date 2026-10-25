Bisseck: "Siamo sulla strada giusta anche se dobbiamo migliorare dietro"

Yann Bisseck parla a DAZN prima della sfida alla Fiorentina: "Si deve correre e lottare sempre. E' sempre bello vincere in Champions, dà tanta fiducia. Ogni partita è diversa, oggi dobbiamo fare come sempre e possiamo vincere contro tutti".

Avete un nuovo modo di giocare?

"Questo che il mister chiede, il suo modo di giocare è buono per noi. Si deve sempre migliorare, ma se guardiamo i gol presi tanti sono su errori individuali e sono più facile da migliorare. Crediamo in questa strada, penso sia quella giusta".