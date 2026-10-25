Atalanta, infortunio per Bellanova contro il Frosinone: Fiorentina a rischio?

Atalanta, infortunio per Bellanova contro il Frosinone: Fiorentina a rischio?FirenzeViola.it
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Ieri alle 18:00News
di Redazione FV

Nuovo stop in casa Atalanta: al 29' del primo tempo della gara contro il Frosinone, Maurizio Sarri ha dovuto rinunciare a Raoul Bellanova, sostituito da Bernasconi. L'esterno azzurro si è fermato dopo una progressione lungo la fascia, accasciandosi a terra e chiedendo subito il cambio. Il giocatore ha avvertito dolore nella parte interna della coscia sinistra, facendo ipotizzare un possibile guaio muscolare.

Nelle prossime ore saranno effettuati gli accertamenti necessari per stabilire la natura dell'infortunio e valutarne la gravità. Il giocatore inevitabilmente entra in forte dubbio per la sfida contro la Fiorentina di giovedì sera.