La Juventus pensa a Hojbjerg che resta anche nella lista della Fiorentina

Pierre-Emile Hojbjerg resta nella lista della Fiorentina ma come riporta oggi La Gazzetta dello Sport è un obiettivo anche per la Juventus in vista di gennaio. La rosea parla del 31enne del Marsiglia e scrive che i due club italiani tengono nel mirino il calciatore che non è incedibile ed è un vecchio pallino di entrambi. Per la Juventus, un assalto a Hojbjerg sarebbe possibile soprattutto in caso di uscita di Koopmeiners. L'altro nome che piace è il 18enne Darryl Bakola del Sassuolo, pupillo dell'ad bianconero Carnevali.