La Juventus mette la freccia per Alajbegovic e prepara l'offerta decisiva

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La Juventus mette la freccia per Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen che è stato accostato a più riprese anche alla Fiorentina. I bianconeri, dopo ave raggiunto un accordo per il ritorno di Kolo Muani, stanno rompendo gli indugi anche per il talentino bosniaco che negli scorsi giorni pareva vicinissimo al Chelsea salvo poi restare ancora nel club tedesco.

La trattativa sta andando avanti con Fabrizio Romano che ha spiegato come i dirigenti juventini stiano lavorando con decisione per anticipare i concorrenti e accogliere uno dei giocatori che ha eliminato la Nazionale italiana dal Mondiale americano.