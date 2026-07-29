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Niccolò Trapani in prestito all'Alcione Milano: il post social

Niccolò Trapani in prestito all'Alcione Milano: il post socialFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:44News
di Redazione FV

L'Alcione Milano ha ufficializzato oggi l'acquisto con la formula del prestito dell'ex capitano della Primavera della Fiorentina campione d'Italia Niccolò Trapani.

Il terzino, che ha effettuato le visite mediche nella giornata di ieri, ha scelto di iniziare la carriera da professionista partendo dall'ambizioso club di Serie C.