JUVE, Giovedì può vincere scudetto grazie ai viola

Iniziano i calcoli per il potenziale Scudetto della Juventus. Già. Perché la formazione bianconera è a +5 dall'Inter, con lo scontro diretto in vantaggio, e in caso di successo questa sera potrebbe andare a +8 con quattro giornate da giocare. Mercoledì è in programma la gara tra Inter e Fiorentina: in caso di pareggio o di sconfitta da parte dei nerazzurri contro i viola, giovedì la Juventus potrebbe già laurearsi Campione d'Italia in caso di successo a Udine. Sarebbe infatti con un vantaggio non più colmabile dalla formazione di Conte che stasera fa il tifo per quella di Inzaghi. Mentre Sarri ha un set point forse decisivo per lo Scudetto.