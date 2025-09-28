Italiano mastica amaro con il Bologna: "A Lecce non riesco a vincere"

vedi letture

Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky commenta il pareggio beffardo raccolto a Lecce con la rete subita da Camarda al 94', in una piazza in cui anche con la Fiorentina fu beffato nei minuti di recupero con una clamorosa rimonta firmata Piccoli e Dorgu: "Credo sia questo il ritmo che avremo in stagione, nel giocare giovedì e domenica. Nonostante la stanchezza, abbiamo sfiorato la vittoria. Rimontare lo svantaggio è stato comunque importante, qui si soffre sempre e io non riesco mai a vincere qui a Lecce. Rowe, Dallinga e Holm hanno bisogno di giocare e di aumentare l'intesa con la squadra".

C'è qualche cambiamento rispetto allo scorso anno?

"Abbiamo cambiato tanto. Il lavoro fatto lo scorso anno però non lo abbiamo abbandonato e nelle prossime giornate cercheremo di avere il pallino del gioco, torneremo a palleggiare e continueremo a ricercare questo, a partire dalla settimana in allenamento. I nuovi devono mettere minuti nelle gambe, quando ruoti tanto l'organizzazione può venire meno. Dobbiamo cercare equilibrio".

La gestione diventa fondamentale in questa fase.

"Siamo calati sotto l'aspetto fisico. Con gli ingressi dalla panchina, il Lecce ha approfittato della stanchezza, ci siamo abbassati con una linea a cinque provando a portare a casa il risultato. Giocare giovedì e domenica, vuol dire avere il triplo della fatica. Dobbiamo cercare di avere giocatori coinvolti. Qualcosina la lasceremo per strada: se ci sono dei lati positivi, vorrei sottolinearli".