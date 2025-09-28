Camarda riacciuffa il Bologna all'ultimo respiro! Finisce 2-2 a Lecce
Sembrava tutto fatto per il Bologna di Vincenzo Italiano ma proprio all'ultimo respiro una rete di Camarda fissa il punteggio sul 2-2 a Lecce. Un punto a testa per le due squadre con i rossoblu che avevano ribaltato la rete iniziale di Coulibaly con Orsolini su rigore e poi Odgaard. Ma al 94' arriva la rete del giovane attaccante giallorosso Camarda che fa esplodere il Via del Mare e divide la posta in palio. Una beffa per Italiano che già pregustava la terza vittoria stagionale e si deve invece accontentare di tornare a Bologna con un solo punto.
