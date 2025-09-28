Milan-Napoli finisce 2-1. Super Pulisic, poi il Diavolo resiste in 10 contro 11
FirenzeViola.it
Finisce con la vittoria del Milan il big match della domenica sera di Serie A. A San Siro il punteggio finale tra i rossoneri e il Napoli campione d'Italia è di 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Saelemaekers e di un super Pulisic che sembrano indirizzare la gara.
Nella seconda frazione i partenopei cambiano marcia e sfruttano il calcio di rigore con espulsione per Estupinian accorciando con De Bruyne. Il forcing finale però non porta al risultato sperato, con Maignan fortunato e miracoloso in diverse occasioni: con i 3 punti il Milan sale al primo posto a pari merito proprio con il Napoli e con la Roma, vincente nel pomeriggio contro l'Hellas Verona.
Pubblicità
News
LivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.itdi Lorenzo Della Giovampaola
Le più lette
2 Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna la difesa a 3, con Pablo Marì. Fazzini ok, davanti Kean e Gud
3 Pisa-Fiorentina 0-0, le pagelle: Gud il più spento, Nicolussi Caviglia si perde nel grigiore generale, Kean resta a secco
Copertina
FirenzeViolaUna Viola di poca personalità non sa ritrovarsi, e a Pisa sono le decisioni arbitrali a salvare la squadra di Pioli
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com