Milan-Napoli finisce 2-1. Super Pulisic, poi il Diavolo resiste in 10 contro 11

vedi letture

Finisce con la vittoria del Milan il big match della domenica sera di Serie A. A San Siro il punteggio finale tra i rossoneri e il Napoli campione d'Italia è di 2-1 grazie alle reti nel primo tempo di Saelemaekers e di un super Pulisic che sembrano indirizzare la gara.

Nella seconda frazione i partenopei cambiano marcia e sfruttano il calcio di rigore con espulsione per Estupinian accorciando con De Bruyne. Il forcing finale però non porta al risultato sperato, con Maignan fortunato e miracoloso in diverse occasioni: con i 3 punti il Milan sale al primo posto a pari merito proprio con il Napoli e con la Roma, vincente nel pomeriggio contro l'Hellas Verona.