Touré a DAZN: "Non so cosa abbia visto l'arbitro. Con Gosens abbiamo parlato"

vedi letture

Al termine del derby pareggiato contro la Fiorentina, il giocatore del Pisa Idrissa Touré ha commentato la partita ai microfoni di DAZN. "Penso che questa prestazione fatta oggi dobbiamo portarla con noi per prepararci alle prossime gare. Secondo me avremmo meritato di vincere, abbiamo avuto più cuore, la mentalità giusta. Però manca sempre questo 1%, vediamo, dobbiamo analizzare tutto per dare il 100%. Nelle prossime partite dovremo dare ancora tutto, giocare con il cuore. Alla fine sono i risultati che contano, anche se certamente abbiamo giocato contro squadre che puntano all'Europa fino a qui, ora dobbiamo però pensare a portare a casa i risultati".

Quell'1% è il gol? O la fortuna?

"Secondo me Meister non ha sbagliato nulla, ha toccato con il corpo e non con la mano, non so cos'abbia visto l'arbitro. Ma accettiamo che faccia parte del gioco, portiamo a casa l'entusiasmo e il cuore che abbiamo messo".

Il duello rusticano con Gosens?

"Abbiamo parlato durante la partita io e Robin, su come mi sento io e come si sente lui. Siamo entrambi tedeschi. Sono contento che sia tutto a posto, l'ho toccato un po' più duro rispetto a quanto non abbia fatto lui. Sulla rovesciata: peccato, forse l'ho colpita troppo forte. La prossima volta andrà meglio".