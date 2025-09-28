Anche l'Udinese contro il VAR. Collavino: "Su Zaniolo immagini non chiare"

L'Udinese cade al Mapei Stadium 3-1 per mano del Sassuolo, ma al termine del match i bianconeri alzano i toni per alcune decisioni arbitrali non gradite. Il Direttore Generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha parlato della direzione di gara al termine della partita ai microfoni di DAZN: "A noi rimane l’amarezza e la rabbia per due decisioni del VAR nel primo tempo che ci hanno stravolto le valutazioni fatte dal campo, dall’arbitro. Queste sono decisioni che hanno cambiato il corso della gara", spiega il dirigente.

Poi entrando nel dettaglio, spiega: "Sull’episodio di Zaniolo le immagini non erano chiare, ma proprio per questo il VAR non doveva intervenire: il VAR dovrebbe chiarire i chiari ed evidenti errori dell’arbitro, in questo caso bisognava lasciare la valutazione dell’arbitro. La situazione legata a Solet è paradossale, una dinamica che è sempre rigore, il nostro giocatore viene colpito e l’intervento del VAR è ingiustificato. È stato compromesso l’esito di una partita che avremmo potuto recuperare già nel primo tempo. Il commento tecnico, in questo caso, passa in secondo piano. Dovrebbero spiegarci meglio le applicazioni del regolamento del VAR. Abbiamo fatto un avvio di campionato importante, abbiamo avuto un brusco risveglio dopo la sconfitta contro il Milan e oggi ci aspettavamo un risultato diverso. Abbiamo costruito una squadra forte”.