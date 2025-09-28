Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte con due debuttanti

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte con due debuttantiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20.45 scendono in campo Milan e Napoli per il big match di domenica sera di Serie A. Queste le formazioni ufficiali della sfida che decreterà la capolista dopo 5 giornate di campionato:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.