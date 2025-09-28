Dovbyk confessa: "Ho sentito Dzeko negli scorsi giorni per dei consigli"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'Hellas Verona anche grazie ad una sua rete, Artem Dovbyk ha confessato di aver contattato anche l'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko per qualche consigli. A proposito delle pressioni che una piazza come Roma può dare agli attaccanti, Dovbyk ha detto: "Sì, conosco la storia degli attaccanti della Roma - le parole riportate da TMW. Pochi giorni fa ho parlato con Dzeko, mi ha dato consigli: devo essere concentrato e onesto con i compagni. Per lui questa è la chiave. Significa molto questo gol, ho avuto molta pressione addosso dal primo giorno. Non mi sono mai arreso, ho sfruttato l'occasione. Sono contento".

Gasperini è stato vicino?

"Per gli attaccanti è importante avere la fiducia: ci ho parlato molto, anche individualmente. Ho lavorato molto in allenamento e lo ha visto. Sono contento per aver sfruttato l'occasione".