ITALIANO, Fatto di tutto per alzarla. Difendo Cabral e Jovic

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, parla così a Sport Mediaset dopo la finale di Coppa Italia: “Siamo partiti molto bene, dopo il primo gol abbiamo creato molte palle gol. Poi, su una situazione a nostro favore abbiamo preso gol, in una situazione evitabile. Poi Lautaro si è inventato il secondo gol. Nella ripresa abbiamo fatto di tutto per pareggiare, mettendo in difficoltà l’Inter. C'è grande rammarico perché abbiamo giocato alla pari con una squadra strepitosa. Ma non molliamo, abbiamo un’altra finale e altre gare da giocare”.

Su cosa lavorerà per migliorare?

“Siamo abituati ad archiviare subito e ripartire, ai ragazzi ho detto che quando si lotta e si suda non si perde mai. Con grande onore torniamo a casa e dobbiamo preparare un’altra finale. Non dobbiamo più commettere gli errori di oggi, perché se lottiamo così mettiamo in difficoltà chiunque”.

Prosegue: “Soprattutto in gara secca e contro certi campioni, al minimo errore ti castigano. Ci siamo un po’ disuniti dopo il primo gol di Lautaro e loro ne hanno approfittato. Loro però hanno qualità da campioni, non abbiamo fatto una brutta figura. Gli abbiamo regalato 10 minuti in cui ci hanno fatto male, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto di tutto per alzare questa coppa”.

Conclude: “Cabral arriva da un buon momento, non ha segnato ultimamente ma si sacrifica. Non puoi fare quel che vuoi contro tre difensori come quelli dell’Inter. In queste gare secche contano i dettagli, serve più cinismo e freddezza. Lui non l’ha avuta, come Jovic. Ma tutto l’anno sono stati i nostri trascinatori ed è giusto che abbiano la nostra fiducia, sono ragazzi che danno l’anima”.