Mercato, la Fiorentina pensa ad ex fiamme: Dragusin sempre gradito

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Questa mattina Il Tirreno traccia l’identikit dei possibili obiettivi della Fiorentina: giocatori in età medio bassa, rivendibili, profili magari in uscita dai grandi club o prossimi alla scadenza e, se possibile, già rodati in Serie A. Tra i profili graditi c’è sempre Radu Dragusin, sulle fasce piace Filip Kostic come parametro zero. Un altro potenzialmente nel mirino è Lazar Samardzic: il classe 2002 dell'Atalanta è un trequartista-mezzala dotato di tiro da fuori e rifinitura tra le linee.

Ha un ruolo sempre più centrale anche nella Serbia. Più defilato, ma comunque monitorato, è il profilo di Sandi Lovric, mezzala di corsa e inserimento, con un utilissimo vizio del gol.