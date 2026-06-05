Calciomercato Galloppa il preferito del Catanzaro, ci sono anche Carrarese e Modena: il punto

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Dopo tre anni e uno storico scudetto con la Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa è pronto al grande salto: tante richieste dalla Serie B

Si muove il mercato attorno a Daniele Galloppa, da poco laureatosi campione d'Italia con la Fiorentina Primavera. Dopo tre anni sulla panchina dell'Under 20 viola, conditi da una Coppa Italia e dallo storico scudetto conquistato una settimana fa dopo quarantatre anni d'attesa - a cui si aggiunge anche un'altra finale per il Tricolore, persa l'anno scorso -, l'allenatore è appetito da tante squadre soprattutto in Serie B, dove spicca l'interesse del Catanzaro.

Post Aquilani, piace l'idea delle continuità

I calabresi si stanno separando da Alberto Aquilani dopo una cavalcata memorabile che stava per riportare il club in Serie A, mancata solo per una questione di classifica (il Monza ha avuto la meglio vista la posizione in campionato). Prossimo a una panchina del grande calcio - Sassuolo o Torino verosimilmente -, il tecnico romano è già stato sostituito da Galloppa ai tempi della Primavera viola, portando una discreta continuità tattica e di carattere: i due, infatti, si sono dimostrati in questi anni allenatori simili, entrambi camaleontici nel cambiare spesso modulo di gioco ed entrambi capaci di entrare in simbiosi con i ragazzi, creando gruppi che si sono sempre dimostrati uniti ed essendo sempre ben voluti dai propri calciatori.

Non solo Catanzaro. Le altre pretendenti

Galloppa reputa concluso qui il suo percorso alla Fiorentina Primavera e dopo un triennio di cotanto livello è pronto per il salto in una Prima Squadra anche del calcio più nobile. Al Catanzaro è il nome che piace maggiormente ma ci sono in corsa anche altri candidati, soprattutto un allenatore che si è messo in mostra quest'anno in Serie C. Sul tecnico scudettato della Viola Under 20, invece, oltre all'interesse concreto dei calabresi si stanno informando anche Carrarese e Modena, oltre alla Sampdoria. In coda anche il Cesena, se pur un po' più defilato.