Viola su Alajbegovic? Il ct bosniaco: "Gli serve un club in cui giocare con continuità"

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Nei giorni scorsi si è iniziato a parlare della Fiorentina sulle tracce di Kerim Alajbegovic, fantasista del Salisburgo e della Nazionale bosnica che ha estromesso l'Italia dal prossimo Mondiale. Sul giocatore ci sono anche diverse squadre di Serie A e del calcio europeo in generale, così come su Tarik Muharemovic del Sassuolo. Due profili graditi a tante società, di cui ha parlato a Tuttomercatoweb.com proprio il ct della Bosnia, Sergej Barbarez:

"Entrambi i giocatori hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".