Mercato su Ekkelenkamp, non solo Fiorentina. Piace anche al Genoa

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C'è anche il Genoa sulle tracce di Jurgen Ekkelenkamp. A tornare sul talentuoso giocatore dell'Udinese è Sky Sport, sottolineando che per il centrocampista ci sono tante squadre interessate soprattutto in Serie A, tra cui la Fiorentina. Il club ligure però deve anticipare la concorrenza per assicurarselo e in questo senso saranno decisive le prossime settimane.

Accostato pure alla Fiorentina, in carriera vanta 92 presenze e 11 gol con l'Anversa, 69 gettoni e 9 reti con l'Udinese, 40 apparizioni e 6 centri con l'Ajax, 49 partite e 17 gol con l'Under 21 degli olandesi e 22 gare e 3 gol con l'Hertha Berlino.