Ex obiettivi, Lucca andrà in ritiro col Napoli: Allegri ha stima di lui

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Riflessioni su Lorenzo Lucca: il centravanti sarà valutato da Massimiliano Allegri, che lo porterà in ritiro col Napoli a Dimaro

Lorenzo Lucca è sotto esame. Lo riporta Radio Kiss Kiss, secondo cui l’attaccante di proprietà del Napoli, reduce da un prestito poco brillante in Premier League al Nottingham Forest, potrebbe restare in Campania. Massimiliano Allegri, prossimo tecnico dei partenopei, ha grande considerazione del centravanti, che sarà quindi convocato in ritiro a Dimaro dove verrà valutato.

L’ex obiettivo viola

Ricordiamo che Lucca era stato un obiettivo di mercato della Fiorentina la scorsa estate. I viola non erano, infatti, convinti di poter tenere Moise Kean per via della clausola rescissoria valida dal primo al quindici luglio, quindi iniziarono a cautelarsi sondando anche Lucca senza però affondare il colpo per ragioni economiche. Il giocatore fu poi acquistato dal Napoli.