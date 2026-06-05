FirenzeViola La Fiorentina e il Centenario al Franchi: contro chi? I criteri del calendario di Serie A 26/27

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Alle 18:30 il sorteggio del calendario di Serie A da Parma: ecco le richieste fatte dalla Fiorentina per la prossima stagione

Tra poche ore sarà sorteggiato il calendario della Serie A 2026/27, il cui inizio è previsto per il weekend del 22 e 23 agosto. Come ogni anno, e a maggior ragione dopo il polverone di polemiche sollevato poche settimane fa col derby di Roma e la contemporanea presenza della finale di tennis degli Internazionali d'Italia, verrà stilato seguendo alcuni paletti a cui fare attenzione. Nessun derby alla prima o all’ultima giornata del campionato, e nemmeno nel turno infrasettimanale feriale. Inoltre viene confermata l'asimmetria delle gare tra andata e ritorno. E ancora, saranno disputati nel corso della stagione solamente due turni infrasettimanali. La Fiorentina, come tutti i venti club del campionato, ha fatto alla Lega Serie A alcune richieste che dovrebbero essere accolte, da cui nasce una buona e sana dose di curiosità soprattutto per quanto riguarda la seconda giornata.

Il Centenario in casa: contro chi?

Perché la prima delle tre richieste in questione fatta dalla società viola riguarda la possibilità di giocare in casa il weekend del 29-30 agosto, per celebrare tra le mura amiche del Franchi il Centenario del club. In particolar modo, la Fiorentina avrebbe chiesto non solo di non andare in trasferta quel fine settimana simbolico, ma anche di giocare esattamente di sabato, appunto il 29. Curioso sarà capire, viste le iniziative che possono paventarsi per festeggiare i 100 anni storia, quale sarà l'avversario: molto bella e amichevole sarebbe infatti l'atmosfera per un ipotetico Fiorentina-Torino, visto il gemellaggio, mentre più affascinante e particolare sarebbe una sfida alla Juventus o comunque ad una big nel giorno di una ricorrenza del genere.

Firenze Marathon e cantiere: le altre due richieste

La seconda richiesta fatta dalla Fiorentina invece va più su una questione pratica ed è una di quelle che viene presentata ogni anno. Ossia la possibilità di giocare in trasferta il weekend della Firenze Marathon, celebre appuntamento di corsa che si svolge ogni anno per le strade della città toscana. A questo giro è in programma domenica 29 novembre 2026, dunque quel turno di campionato la squadra viola non sarà di scena al Franchi. Infine, la Fiorentina ha chiesto di poter disputare l'ultima giornata di Serie A (29-30 maggio 2027) fuori casa per consegnare con una settimana d'anticipo lo stadio di Campo di Marte agli operai, col secondo lotto dei lavori di restyling che partirà proprio in quel periodo.