Ufficiale Inter, Stankovic torna a casa: esercitato il diritto di recompra a 23 milioni

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L'Inter ha riscattato Alexsandar Stankovic dal Club Bruges. Il centrocampista cresciuto nella giovanili dell'Inter è stato ceduto a titolo definitivo al club belga la scorsa estate per 10 milioni di euro. L'Inter si è però mantenuta la possibilità di riaccogliere a Milano il figlio di Dejan con una clausola di recompra fissata a 23 milioni. Tale clausola è stata esercitata e dunque Stakovic dal 1° luglio sarà un nuovo calciatore dell'Inter con un contratto fino al 2031.