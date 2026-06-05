Ufficiale
Inter, Stankovic torna a casa: esercitato il diritto di recompra a 23 milioni
FirenzeViola.it
L'Inter ha riscattato Alexsandar Stankovic dal Club Bruges. Il centrocampista cresciuto nella giovanili dell'Inter è stato ceduto a titolo definitivo al club belga la scorsa estate per 10 milioni di euro. L'Inter si è però mantenuta la possibilità di riaccogliere a Milano il figlio di Dejan con una clausola di recompra fissata a 23 milioni. Tale clausola è stata esercitata e dunque Stakovic dal 1° luglio sarà un nuovo calciatore dell'Inter con un contratto fino al 2031.
Pubblicità
News
Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurientédi Luca Calamai
Le più lette
1 Commisso deve dare almeno 30 milioni extra a Paratici. La Fiorentina potrebbe essere obbligata a tenere Kean. Joao Mario non serve. Meglio Volpato di Laurienté
Copertina
Lorenzo Di BenedettoOk fare cassa, sarà inevitabile, ma cedere tutti i migliori come può essere la scelta giusta? Da Dodo a Kean, dal mancato riscatto di Solomon a Gud: via il talento in nome della prima parte della rivoluzione. Margini di errore pari a zero
Angelo GiorgettiGrosso-Paratici, incontro per il mercato con i big in partenza e l’incognita Kean. Tifo viola in attesa: i moderati sembrano più critici degli ultrà. Via Gud e Dodo, Solomon conferma difficile. E ora occhio ai centrali
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com