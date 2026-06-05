Italiano al Besiktas: è fatta. Contratto monstre fino al 2028 per l'allenatore

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Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas. Confermate le indiscrezioni della giornata di ieri, per l'ex allenatore di Fiorentina e Bologna si aprono le porte della Turchia con un contratto economicamente importante (si parla di circa sei milioni di euro all'anno di ingaggio) e la volontà di riportare in cima alla SuperLig il club bianconero con la costruzione di una squadra competitiva. Fabrizio Romano scrive che è stato chiuso definitivamente l'accordo tra le parti, con Italiano che firmerà fino al 2028 con il Besiktas.