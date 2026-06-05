Alisson Santos è tutto del Napoli: riscattato a 16 milioni l'esterno brasiliano
Il Napoli ha esercitato il diritto di riscatto per Alisson Santos. Con un comunicato ufficiale, la società partenopea ha reso noto l'acquisto a tutti gli effetti dell'esterno d'attacco brasiliano, costato altri 16 milioni di euro dopo i 3 già versati a gennaio per prelevarlo in prestito. Ecco l'annuncio:
"La SSC Napoli comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal.
Il 10 febbraio il suo esordio in maglia azzurra, in occasione del match di Coppa Italia contro il Como, in cui ha realizzato uno dei calci di rigore. Cinque giorni più tardi è andato a segno nella partita del Maradona al cospetto della Roma, fissando il punteggio sul 2-2. Ha disputato quindici partite, siglando quattro reti e mettendosi in mostra con una serie di prestazioni di livello elevatissimo.
Congratulazioni, Alisson!".
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