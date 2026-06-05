Zazzaroni sul caos delle società di Serie A: "Fiorentina, Big is coming"
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Tra poco più di un mese iniziano i ritiri delle squadre di Serie A e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano sottolinea quanti club siano ancora incompleti. Chi dal punto di vista dirigenziale, chi come allenatore: "Il Milan non ha allenatore, direttore sportivo, amministratore delegato e un caposcout che si credeva ds - scrive Zazzaroni -: calpestata l'immagine del club italiano più famoso al mondo. Proseguo. Il Napoli non ha ancora l'allenatore perché al Milan non c'è nessuno in grado di firmare la risoluzione del contratto di Allegri.
La Roma è senza direttore sportivo e CEO. La Fiorentina non ha il tecnico, ma Big is coming. Il Bologna l'ha appena annunciato".
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